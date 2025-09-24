Donald Trump fait volte-face sur l'Ukraine et dit ne plus croire à une victoire russe

Donald Trump ne croit plus à une victoire de l’armée russe. C’est un virage à 180 degrés du président américain, lui, qui conseillait pourtant encore récemment à Volodymyr Zelensky de céder des territoires.



Aux côtés du président ukrainien à l’ONU, il a attaqué Vladimir Poutine, sans le nommer. « L'économie russe est dans un mauvais état en ce moment, elle est en plein effondrement. Franchement, l'Ukraine fait un excellent travail pour stopper cette grande armée. Ce n'est pas une bonne chose pour la Russie. C'était censé être rapide. Du coup, la Russie ne fait pas bonne figure, après trois ans et demi de combats acharnés. Et il semble que cela ne va pas s'arrêter avant longtemps », a affirmé Donald Trump.



« Un tournant » selon Zelensky

Quelques instants plus tard, sur son réseau social, le président américain va encore plus loin : Kiev pourrait « regagner ses territoires perdus et peut-être même aller plus loin », écrit le locataire de la Maison Blanche. La Russie ne serait qu’un « tigre de papier ».



Jamais encore Donald Trump n’avait osé tacler à ce point le président russe et c’est évidemment une très bonne nouvelle pour l’Ukraine. Kiev attendait cela depuis longtemps. « Le message de Donald Trump est un grand tournant. C’est très positif », s'est réjoui le président ukrainien, encore surpris par cette volte-face.



Les États-Unis vont agir bientôt, glisse Volodomyr Zelensky. Donald Trump commence vraiment à perdre patience et à ouvrir les yeux. Il laisse un nouveau délai d'un mois de plus à Vladimir Poutine avant de passer à l’action.