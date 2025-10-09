Donald Trump «fier d'annoncer qu'Israël et le Hamas ont tous deux signé la première phase» de son plan de paix

Le président américain a annoncé dans la nuit du 8 au 9 octobre qu'Israël et le Hamas ont approuvé la première phase de son plan de paix. « Cela veut dire que TOUS les otages seront libérés très prochainement et qu'Israël retirera ses troupes jusqu'à la ligne convenue, les premières étapes en vue d'une paix solide, durable et éternelle », a indiqué le président américain. Le Qatar confirme un accord Israël-Hamas sur la première phase du cessez-le-feu. Israël va ramener chez eux tous les otages de Gaza, a déclaré ce matin du 9 octobre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu. De son côté, Le Hamas annonce être parvenu « à un accord prévoyant la fin de la guerre à Gaza ».



Le mouvement islamiste palestinien appelle Trump à contraindre Israël à appliquer intégralement l'accord. Le chef de l'ONU appelle, de son côté, toutes les parties à le respecter « pleinement ».« Je suis très fier d'annoncer qu'Israël et le Hamas ont tous deux signé la première phase de notre plan de paix. Cela signifie que TOUS les otages seront libérés très bientôt et qu’Israël retirera ses troupes selon une ligne convenue comme premier pas vers une paix forte, durable et éternelle. Toutes les parties seront traitées équitablement ! C'est un GRAND jour pour le monde arabe et musulman, Israël, toutes les nations environnantes et les États-Unis d'Amérique, et nous remercions les médiateurs du Qatar, de l'Égypte et de la Turquie, qui ont travaillé avec nous pour faire en sorte que cet événement historique et sans précédent se produise. Bénis soient les artisans de la paix ! », a annoncé le président Trump sur son réseau social Truth Social.