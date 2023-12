Données ouvertes au Sénégal : produire de la valeur en termes de bonne gouvernance et renforcer la confiance publique

Mi-décembre 2023. La capitale Sénégalaise est bercée par une petite fraîcheur. Ce froid qui s’annonce arrive dans une atmosphère très tendue marquée par l’affaire Sonko mais surtout un scandale lié à la corruption. Dakar bruit de l’affaire Me Moussa Diop. Il s’agit d’un candidat déclaré à la Présidentielle de 2024 qui accuse le président de la République, Macky Sall, l’ancien ministre de l’Énergie, Aly Ngouille Ndiaye, le capitaine d’industrie Jean Claude Mimran et l’homme d’affaire Mamadou Ndiagna Ndiaye d’avoir signé un contrat portant l’exploration et l’exploitation de diamant au nord du Sénégal. Lors d’une conférence de presse tenue le 10 décembre dernier, l’avocat et ancien Directeur général de Dakar Dem Dikk a brandi des documents certainement tirés d’une liasse de dossiers. Il a ainsi lu et cité des courriers datant de décembre 2016 à février 2018. De graves révélations qui sont suivies de répliques et de dénégations de la part de l’ancien ministre des Mines, Aly Ngouille Ndiaye, l’ancien Directeur général des Mines, Ousmane Cissé, le Groupe Mimran ainsi que d’autres experts. Moussa Diop, avocat et lanceur d’alerte» a été convoqué le lundi 11 et placé en garde à vue.





L’affaire dite “scandale de diamant” pose avec acuité la problématique des données ouvertes. Il en est de même pour l’affaire Prodac. En 2018, une bonne partie de la presse sénégalaise a fait échos d’un “carnage financier” exécuté au cœur du Programme national des domaines agricoles (PRODAC), portant sur plus de 29 milliards FCfa. Le programme était dirigé à l’époque par Mame Mbaye Niang, ministre de la Jeunesse. Un supposé rapport de l’Inspection générale des finances (Igf) mettant en cause la gestion du Prodac aurait atterri sur internet et avait fait réagir plus d’un. C’est partant de ce constat que l’opposant Ousmane Sonko s’est engouffré pour dire que le ministre a été épinglé par un rapport. Ce que Mame Mbaye Niang a nié en portant plainte contre M. Sonko pour diffamation. S’en est suivi une condamnation de l’opposant. Celui-ci pour sa défense dira aux enquêteurs avoir commis… un lapsus : il détiendrait un rapport, non pas de l’IGE, mais de l’Inspection générale des finances (IGF) qu’il aurait trouvé… « sur Internet» (sic). Et qu’il ne remettra pas qu’au juge.





Les données ouvertes sont un outil indispensable pour prévenir pareille «forfaiture» dans un état démocratique. Mais quand la reddition n’est pas une urgence chez les gouvernants de pareilles révélations ne permettent pas au peuple d’avoir des vues claires sur la gestion des ressources. « C’est parce qu’aujourd’hui tout est nébuleux et confidentiel », assène amer un responsable du Data center de Diamniadio. Ce qui pouvait être évité « avec l’utilisation des données ouvertes pour régler tous ces problèmes de diffamations et ou de mensonges ». Les affaires Me Moussa Diop et du Prodac représentent des cas de données ouvertes du Sénégal. Est-ce que le Gouvernement du Sénégal a envie d’aller à ce niveau de transparence ? Mais c’est quoi les données ouvertes qui pourraient régler ce problème de non transparence des pouvoirs publics ?





Selon la définition la plus répandue, les données ouvertes en anglais (open data) sont des données numériques dont l'accès et l'usage sont laissés libres aux usagers, qui peuvent être d'origine privée, mais surtout publique, produites notamment par une collectivité ou un établissement public. Elles sont diffusées de manière structurée selon une méthode et une licence ouverte garantissant leur libre accès et leur réutilisation par tous, sans restriction technique, juridique ou financière.





Cet accès aux données vise d'une part à « permettre aux citoyens de mieux contrôler l'administration », d'autre part « d'exploiter ces données, ce qui implique que ce droit d'accès s'accompagne d'un droit à la réutilisation des données », précise un responsable du Data Center de Diamniadio.