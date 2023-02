MMN Vs Sonko: tout savoir sur une affaire datant de 2018, ce que Amadou Ba, Birahim Seck et la société Green 2000 disaient

Mame Mbaye Niang parle du contrat liant Prodac à Green 2000 et dément l'existence du rapport de l'Igf

Existe-t-il vraiment un rapport épinglant le ministre Mame Mbaye Niang dans le cadre du contrat le liant à Green 2000, société en charge de l’exécution du Prodac ? C'est la grande question que beaucoup de Sénégalais se posent sans avoir la réponse. Evoquée par l’opposant Ousmane Sonko, lors d’une conférence de presse des leaders de Yewwi Askan Wi, l’affaire portée devant dame justice, a été renvoyée au 16 février prochain. Le plaignant Mame Mbaye Niang exige de M. Sonko d’apporter les preuves de ses accusations sur un rapport qui l’a épinglé pour détournement présumé de 29 milliards FCFA.Lors de cette conférence de presse Sonko disait : « Emission par le ministre de tutelle d’un ordre de service de démarrage antérieure à la notification et à l’enregistrement du contrat : En raison du principe de la chronologie des actes de procédure la notification de l’ordre de service du démarrage ne peut être envisagé qu’après celle du contrat auquel il se rapport. Ce principe basique du droit des contrats administratifs n’a pas été également observé dans le cadre d’espèce. Alors que le contrat n’a été notifié que le 25 juillet 2016 à l’entreprise Green 2000, le ministre Mame Mbaye Niang assurant la tutelle du Prodac avait déjà émis 5 mois au paravent un ordre de service. Cet état de fait est d’autant plus déplorable qu’il résulte non pas d’une ignorance des textes mais plutôt d’un souci de répondre aux exigences non contractuels de monsieur Daniel Pinhassi, patron de Green 2000 ».Selon lui, Mame Mbaye Niang a été bel et bien été épinglé par l'Igf. Dans sa réponse apportée à Ousmane Sonko, Mame Mbaye Niang a balayé d'un revers de main ces allégations. Il va plus loin en portant plainte contre le leader de Pastef pour « diffamation, faux et usage de faux ».Appelée à la barre de la chambre d'accusation jeudi, l'audience a été renvoyée au 16 février prochain suite à la demande des avocats d'Ousmane Sonko qui ont déclaré que leur client n'a pas reçu de citation à comparaître. Par conséquent, ils ne savent pas ce qui lui est reproché.C'est à l’émission D’Clic du 27 octobre 2020, que Mame Mbaye Niang, a décidé d'expliquer le fond du problème. Pour la première fois, il a donné des détails sur cette affaire Prodac qui a fait couler beaucoup d’encres et de salives. En réalité, a-t-il fait savoir, il s'agit un contrat signé avec l’entreprise Green 2000, une société israélienne, pour la réalisation des quatre premiers domaines agricoles communautaires (Dac), pour un montant total de vingt-neuf milliards six cent millions cinq cent trente-six mille francs Cfa ( 29 600 135 000 ).« Ce rapport de l’IGF n’existe pas », a-t-il déclaré, d’entrée. Avant d’expliquer ce qui s’est passé. « Prodac a été programmé pour une durée de 8 mois. Le contrat a été signé. Et 6 mois après, j’ai convoqué l’entreprise Green 2000 pour leur demander ‘où est-ce que vous en êtes ? Dans leur réponse, l’entreprise m’a révélé qu’elle n’a pas encore démarré les travaux car n’ayant pas obtenu les avances de démarrage qui est de 20% ».Il a ajouté : « Après 1 an et demi, l’entreprise qui avait commencé les travaux, n’avait pas encore livré alors qu’elle devait le faire 4 mois avant. Je les ai encore appelé pour leur demander le pourquoi elle n’a pas livré. La réponse que j’ai reçue ne m’a pas convaincu. J’ai ainsi saisi le ministère des Finances d’une lettre pour demander l’audit du projet ». Il a révélé que « pas mal de personnes ont essayé de me dissuader de ne pas le faire parce que, selon elles, cela va laisser des traces. Mais je ne les pas écoutés. J’ai saisi le ministère des Finances ».Mais malheureusement, a-t-il regretté, « il n’y a pas eu d’audit durant tout le temps que j’ai été au ministère de la jeunesse. Ils ont attendu 3 ans après, lorsque j’ai été nommé ministre du Tourisme pour faire et audit. Et un bon jour, j’ai eu écho d’un fameux rapport d’un Igf m’épinglant. J’ai été surpris. Lorsque j’ai croisé, lors d’un conseil des ministres, Amadou Ba, ministre des Finances d’alors, je lui ai demandé de m’expliquer c’est quoi ce fameux rapport sur Prodac. Mais il m’a répondu que non ce rapport n’existe pas. C’est juste des rumeurs ».Mame Mbaye Niang avait démissionné le dimanche 10 juin 2018, du gouvernement pour, selon lui, «convenances personnelles». Mais beaucoup avaient lié cet acte à la gestion du Prodac, qualifiée de «scandaleuse» par le rapport de l’Igf. Mais sa démission a été rejetée.