Dopage : le joueur de Chelsea Mykhailo Mudryk testé positif

L’international ukrainien a confirmé qu’une substance interdite a été découverte dans ses urines lors d’un contrôle antidopage. Il n’a pas disputé les cinq derniers matchs de Chelsea.



L’attaquant ukrainien de Chelsea Mykhailo Mudryk a annoncé mardi qu’une « substance interdite » avait été découverte dans ses urines lors d’un contrôle antidopage, mais il a nié avoir cherché à se doper. « Je peux confirmer avoir été informé qu’un échantillon (d’urines) que j’ai remis à la FA (Fédération anglaise) contenait une substance interdite », a écrit le joueur de 23 ans sur les réseaux sociaux en se disant « sous le choc ».



« Je n’ai jamais utilisé en connaissance de cause une substance interdite, ni enfreint aucune règle (du code antidopage) et je travaille en étroite collaboration avec mon équipe pour comprendre ce qui a pu se passer », ajoute-t-il.



« Je sais que je n’ai rien fait de mal et j’espère être de retour sur le terrain rapidement », affirme encore le joueur en arguant de la « confidentialité du processus » pour ne pas en dire plus, notamment en ce qui concerne la substance incriminée.



Jusqu’à quatre ans de suspension



Le club de Chelsea a confirmé avoir été informé par la FA d’un « résultat anormal » concernant un échantillon d’urine fourni par Mudryk lors d’un « contrôle de routine ».



« Le club et Mykhailo soutiennent sans réserve le programme antidopage de la FA et tous nos joueurs, y compris Mykhailo, sont régulièrement contrôlés », ont assuré les Blues.