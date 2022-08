Dortmund: le jeune sénégalais de 16 ans abattu par la police serait un "malade mental"

Mohamadou Lamine Dramé, un jeune sénégalais âgé de 16 ans qui serait un malade mental a succombé des mains de la police allemande qui l'aurait abattu à bout portant avec 07 coups de balles, a appris PressAfrik de l'expert en migration Alioune Ndiaye.



Notre interlocuteur d'indiquer qu'une " incinération et à la précipitation" de la victime a été refusée par communauté africaine en général, sénégalaise en particulier de Dortmund ( Allemagne). D'ailleurs une marche de protestation ce vendredi après la prière avant de l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure, est prévue, annonce t-il.



Et pour que lumière soit faite sur cette affaire, la diaspora souhaite qu'une enquête soit ouverte et que les autorités s'auto-saisissent et diligente ce dossier enfin de mettre fin "à ces séries de violences macabres qui écrivent des pages sombres de l'histoire de la migration qui est une question beaucoup plus vieille que le monde."