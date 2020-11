Dossier Plan Jaxaay: AÏda Diongue renvoyée en Correctionnel

Dans une ordonnance rendue le 12 novembre, Aida Diongue a été renvoyée en Correctionnel pour tentative d’escroquerie portant sur les derniers publics et complicité de faux et d’usage de faux en écritures privées.



Le journal « Libération » de ce 18 novembre informe que par la même ordonnance, le magistrat instructeur a accordé le non-lieu à Cheikh Abdou Ahad Mbacké ( Baol construction), Alioune Thiam, Mamadou Diouf dit Pape, Aminata Coly, Abibatou Kane et Sélémou Faye.



Pour rappel, en Août 2016, la Cour suprême avait, dans le premier volet de cette affaire condamné l’ex sénatrice libérale à un an de prison ferme, en ordonnant la confiscations de tous ses bien. D’ailleurs, la Commission d’instruction de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) avait accordé un non-lieu à Aida Diongue en demandant, par la même occasion, la restitution de ses biens saisis.



Dans cette affaire qui date de 2013, le parquet avait reproché à AÏDA Diongue d'avoir grugé l' Etat du Sénégal hauteur de 5 milliards de francs CFA.