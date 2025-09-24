Dossier des 5,5 milliards de F Cfa : audition imminente de Waly Seck

L'enquête concernant des transactions suspectes de 5,597 milliards de FCFA, sur la base d'un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), se poursuit. Les auditions des personnes impliquées avancent .



Parmi les individus cités dans cette affaire, qui place le fils de l'ancien Président Macky Sall, Amadou Sall, au cœur des investigations, plusieurs ont déjà été entendus par la justice. Ibrahima Bâ, le fils de l'ancien Premier ministre Amadou Bâ, son chauffeur Cheikh Tidiane Seck et l'homme d'affaires Saliou Sylla ont été placés sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux en bande organisée . Samuel Sarr, interrogé à son domicile, et Mahmadane Sarr ont également été auditionnés .



Cependant, une figure notable attend encore sa convocation : le chanteur Wally Seck. De retour au Sénégal, il pourrait, selon le journal Libération, être entendu par les juges à tout moment .

