Douanes de Ziguinchor : des marchandises prohibées d'une valeur de 445 millions FCFA incinérées

À l'occasion de la Journée internationale de la Douane, célébrée ce dimanche 26 janvier, la Subdivision des Douanes de Ziguinchor a organisé une cérémonie symbolique marquée par l'incinération de marchandises saisies, d'une valeur estimée à 445 millions de francs CFA. Ces produits, provenant principalement des régions de Ziguinchor et Kolda, avaient été interceptés lors d'opérations menées par les agents des Douanes.



Les marchandises incinérées comprenaient notamment du chanvre indien, des faux médicaments et des billets noirs. "Ces produits prohibés constituent une menace sérieuse pour la santé publique, la sécurité nationale et l’économie, d’où l’importance de leur saisie et de leur destruction dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite", a déclaré le chef des Douanes du Sud.



La cérémonie s'est déroulée sous la présidence du Gouverneur de la région de Ziguinchor et a réuni un large éventail d'autorités. Parmi les invités figuraient le Procureur, une délégation de la Direction générale des Douanes, ainsi que le Directeur régional des Douanes du Sud. Étaient également présents les Chefs de Subdivision des Douanes des régions de Ziguinchor et Kolda, ainsi que d’autres représentants des forces de défense et de sécurité (FDS).