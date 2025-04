Douanes sénégalaises : plus de 6 milliards de francs CFA en faux billets saisis entre Dakar et Kaolack

Les services des Douanes sénégalaises ont frappé un grand coup dans la lutte contre le faux monnayage. Dans un communiqué rendu public, la Direction de la communication et des relations publiques des Douanes a annoncé la saisie de billets noirs d’une contrevaleur totale de 6 744 550 000 francs CFA, entre Dakar et Kaolack, en l’espace d’une semaine.



La plus importante saisie a été réalisée par la Brigade mobile de Pikine, qui a intercepté, dans la nuit du 17 au 18 avril vers 2 h du matin à Ouest Foire, des billets noirs d’une valeur estimée à 3 milliards de francs CFA. Trois personnes, toutes de nationalité sénégalaise dont une femme, ont été arrêtées au cours de l’opération. Quelques jours, plus tôt, la même unité avait déjà intercepté 723 millions de francs CFA en billets noirs, confirmant une intensification de ses activités de surveillance dans la région dakaroise.



À Kaolack, une autre saisie majeure a été opérée dans une auberge située à Kahone, à la sortie Est de la ville. Les agents de la Brigade mobile des Douanes du Pont Serigne Bassirou Mbacké ont mis la main sur 21 000 coupures de billets de banque noirs et verts, d’une contrevaleur estimée à plus de 3 milliards de francs CFA. Le présumé trafiquant, un homme d’une trentaine d’années se présentant comme étudiant, a été arrêté.



Enfin, à la Cité Aliou Sow à Dakar, une nouvelle saisie de 2 millions de francs CFA en billets noirs a été signalée, accompagnée de l’interpellation de trois autres individus sénégalais.



Parallèlement, la Brigade mobile des Douanes de Richard-Toll a mis la main sur un important lot de médicaments illicites à Keur Momar Sarr, dans la région de Louga. La saisie, qui comprend 45 cartons de médicaments vétérinaires et 10 cartons de médicaments pharmaceutiques, est estimée à 46 millions de francs CFA.



L’opération est le fruit d’une filature suivie d’une course-poursuite entre Ross-Béthio (région de Saint-Louis) et Keur Momar Sarr.





Dans son communiqué, l’Administration des douanes a réaffirmé sa détermination à lutter contre la criminalité économique et financière, en particulier contre le faux monnayage et la contrebande pharmaceutique.