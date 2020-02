Doudou Wade appelle Idy à faire le premier pas pour retrouver Wade

Le chargé des Conflits au sein du Parti démocratique sénégalais (Pds) est convaincu que la relation entre Me Abdoulaye Wade et son ancien Premier ministre n'est pas terminée.



Sur le plateau du "Jury Du Dimanche", Doudou Wade a appelé le leader du parti Rewmi à faire le premier pas pour la réconciliation d'avec son "père". "Abdoulaye Wade n’est pas un homme de refus, un homme d’éloignement. C’est quelqu’un qui accepte la différence, qui accepte aussi le combat et l’affrontement. Mais ce n’est pas un vindicatif et Idrissa Seck est un homme extrêmement intelligent. Je sais que ses relations avec Wade n’ont pas été totalement dissipées. Ils ont encore des choses à se dire. (...) Je le lui conseille. Il devait pouvoir prendre cette décision d’aller rencontrer Abdoulaye Wade ", affirme-t-il.