Doudou Wade recadre Macky et lui conseille de limoger Serigne Mbaye Thiam

Doudou Wade réclame le départ de Serigne Mbaye Tihama. Il l’a déclaré lors de la rencontre organisée par les libéraux de Joal. L’ancien président du groupe parlementaire estime que la confiance ne règne plus entre le ministre de l’Éducation nationale et les syndicats d’enseignants.



« Tant que vous avez Serigne Mbaye Thiam, vous n’aurez pas la confiance des enseignants. M. le Président, la confiance est rompue. Mettez-le ailleurs. Faites de lui un directeur de cabinet, faites de lui le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Santé de machin, de ceci de cela… Et apportez aux enseignants du neuf, même dans un ménage, quand la confiance est rompue, c’est le divorce », assène le libéral sur les ondes de la RFM.



L'ancien député libéral de signifier au chef de l'Etat :« Il vous appartient de gérer ce pays en homme d’Etat. Mais à chaque fois qu’on vous entend, on sent que c’est le président de l’Apr qui parle ou le président de la Coalition Benno bokk yakaar. On ne se fâche pas contre son peuple », tonne Doudou Wade.



Il ajoute : « Ce qu’on vous demande, c’est d’être à la mesure des ambitions que les 66% des Sénégalais ont placé en votre personne pour diriger ce pays avec la tête, avec le repos, la concertation, le pardon, la célérité, c’est ce qu’on attend de vous ».



Pour lui, ce serait extrêmement dangereux pour le président de la République et pour notre population d’agir en fonction de la musculation, d’agir comme le président de l’APR. Toutefois, il invite le chef de l’Etat Macky Sall de réfléchir sur le problème de l’Éducation nationale tout en lui conseillant de se départir de Serigne Mbaye Thiam.