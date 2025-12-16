Réseau social
Fatick : deux (2) individus interpellés avec 149 comprimés d’ecstasy destinés au trafic international
La Brigade régionale des stupéfiants de Fatick, relevant de l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a procédé, le 14 décembre 2025, à l’interpellation de deux individus poursuivis pour « association de malfaiteurs » et « détention aux fins de trafic international d’ecstasy », a-t-on appris de source sécuritaire.
 
Selon les informations communiquées, cette opération fait suite à une action de contrôle et de ciblage menée au niveau d’une plateforme, à l’issue de laquelle les suspects ont été soumis aux formalités de vérification à leur retour. C’est dans ce cadre qu’ils ont été invités dans les locaux de l’OCRTIS pour une fouille corporelle approfondie. Cette dernière a permis de découvrir, sur le premier mis en cause, « des sachets contenant 149 comprimés d’ecstasy soigneusement dissimulés dans la poche droite de son pantalon ».
 
Interrogé sur la provenance et la destination de la drogue, l’individu a déclaré avoir acquis la marchandise « dans un pays frontalier, auprès d’un inconnu », pour un montant de « 180 000 francs CFA ». Il a également indiqué que les comprimés étaient destinés à être écoulés sur le marché dakarois.
 
La poursuite des investigations a conduit à l’identification et à l’interpellation d’un second individu, présenté comme « copropriétaire de la drogue ». Les deux suspects ont été placés en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit afin de déterminer l’étendue du réseau et d’identifier d’éventuels autres complices.
 
Mardi 16 Décembre 2025 - 17:45


