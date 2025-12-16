Transport à traction animale : le ministre de l’Intérieur rappelle les règles et sanctions contre la maltraitance des équidés

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique a sorti une circulaire dénonçant la maltraitance des chevaux et autres équidés. Me Bamba Cissé rappelle qu’il avait déjà été interpellé sur cette « question lancinante de la maltraitance et du traitement dégradant des équidés au Sénégal » lors de son dernier passage à l’Assemblée nationale.



Selon lui, nombre de propriétaires de véhicule à traction animale utilisent les « chevaux de façon abusive » en les soumettant à des « taches pénibles, à des souffrances et à des charges au-dessus de leur capacité physique ».



Le ministre souligne qu’une telle pratique « viole le code des contraventions et les dispositions de l'arrêté n°002478/MA/DIREL du 25 mars 1996 relatif à l'identification des équidés, de l'arrêté interministériel nº10411/MA/DIREL du 6 novembre 1995 et de l'arrêté interministériel nº18457 du 9 décembre 2016 portant règlementation du transport par des véhicules à traction animale ».



A ce titre, Me Cissé rappelle que l'article 2 du dernier arrêté précité prévoit que la « charrette doit être adaptée à la taille de l'animal afin de ne pas occasionner des blessures ou des plaies ».



Aussi, le ministre de l’Intérieur souligne que l'article 9 de l'arrêté interministériel nº10411/MA/DIREL du 6 novembre 1995 stipule que le cheval utilisé doit être reconnu apte par les services de l'Elevage chargé de la délivrance d'un certificat d'aptitude. « Ces pratiques répétées nuisent à l'image de notre pays, en plus de porter atteinte à la santé et le bien-être des animaux », déplore-t-il.



En conséquence, il invite les Gouverneurs de région à veiller à l’application stricte de la réglementation en vigueur dans leurs circonscriptions respectives, afin d’éradiquer ce fléau.

