Douze morts dans un naufrage au Bénin

C’est un retour de marché qui s’est transformé en drame. Plusieurs passagers étaient venus s’approvisionner. Le voyage se fait toujours en barque et il faut traverser le lac Ahémé sur un peu moins de 3 kilomètres.



C’est à mi-chemin, selon plusieurs témoins, que l’accident fluvial s’est produit. Michel Agbeleme, premier adjoint au maire de Bopa, anonce un premier bilan. « Nous dénombrons douze morts. Cinq personnes ont survécu. Un des survivants est rentré à la maison, une dame est sous observation et trois autres personnes dont un bébé sont à l’hôpital », a-t-il précisé.



Faute de manifeste, il est impossible de dire combien de passagers la barque transportait. Selon des sources RFI, sept corps sont déjà identifiés et le procureur a ordonné leur restitution aux familles.



Quant à l’accident, il résulterait de la conjonction de deux causes, selon le premier adjoint au maire : « Nous sommes dans une période où le vent est très fort actuellement et selon les informations recueillies, la barque était surchargée », a ajouté Michel Agbeleme.



Les pêcheurs ont été les premiers secours à arriver sur les lieux. Les pompiers ont suivi et des nageurs sont arrivés en renfort de Cotonou.