Dr Abdou Tenkouano prône la sauvegarde des systèmes alimentaires face aux menaces climatiques

Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles (CORAF) et ses collaborateurs ont organisé la Concertation régionale pour dynamiser l’Alliance pour le développement de l’Agriculture Intelligente Face au Climat en Afrique de l’Ouest, ce mardi à Dakar. Selon le DR Abdou Tenkouano, Directeur du CORAF, il est question de sauvegarde de nos systèmes alimentaires face aux menaces climatiques.



« Comme nous le savons tous la rencontre ainsi dédier au renforcement de nos efforts de sauvegarde de nos systèmes alimentaires face au menace climatique, vient à son heure avec un réchauffement planétaire en constante hausse. En effet, le ressent rapport du groupe d’expert, intergouvernemental sur l’évolution du climat prévoit une augmentation de température de son niveau actuel de plus 1,1°C à une hauteur de plus 1,5°C en 2030. Cette alarme nous informe d’une très forte accélération qui nous sera parvenir en 2030 à un niveau de réchauffement préalablement attendu en 2040. Ces vagues de chaleur, et la très grande évaporation hydrique qu’elle entraîne, provoque de longues sécheresses, incendie de forêt, et inondation préjudiciable à l’accroissement des productions et de la productivité de nos systèmes de production agro-sylvo-pastoraux et halieutique », a déclaré Dr Tenkouano.



Poursuivant ses propos, M. Tenkouano soutient que les changements climatiques restent un enjeu majeur pour l’agriculture en Afrique.



« La recherche pour le développement agricole génératrice de technologie et d’innovation scientifique et technique à un rôle majeur à joué dans ce nécessaire processus de la résilience des systèmes de production et chaîne de valeur face au choc climatique. En effet, elle est appelée à contribuer à l’acquisition de nouvelles technologies et innovation qui favorisent l’émergence de système alimentaire plus réactif, et plus, résilient face à la réalité climatique. Ainsi, le secrétariat exécutif du Coraf dans son rôle de coordinateur régional de la rechercher agricole, et en sa qualité de partenaire en la matière, a tenu à organiser le présent cadre de concertation pour un dialogue fructueux entre chercheurs et décideurs du secteur agro sylvo pastoraux et halieutiques Ouest africains ».



Pour Yamar Mbodj, Directeur exécutif HUB Rural (Plateforme d’Appuis au Développement Rural et à la Sécurité Alimentaire en Afrique de l’Ouest et du Centre), la meilleure agriculture est celle qui prend en compte les plantes, la bonne gestion de l’eau, et le sable. Car, dit-il : « Allez au niveau du bassin arachidier, tous les plantes ont été coupées, alors qu’ils fixaient le sable. Du coup, le sol n’a plus aucune fertilité. Voilà, pourquoi nous avons pensé à dynamiser l’Alliance pour le développement de l’Agriculture Intelligente face au climat. Nous devons repenser notre agriculture ».