Affaire Balagun : Gianni Infantino invoque l'indépendance des instances

Face à l'ampleur du scandale, Gianni Infantino a réagi lundi soir sur les réseaux sociaux. Tout en confirmant l'appel téléphonique de Donald Trump, le président de la Fifa a affirmé avoir rappelé au président américain la stricte séparation des pouvoirs au sein de l'institution. « Au cours de notre conversation, j'ai expliqué qu'une procédure juridique était en cours impliquant les instances judiciaires indépendantes de la Fifa et que l'affaire serait tranchée en temps voulu par les organes compétents », a écrit le dirigeant sur son compte X.



Vivement critiqué depuis l'annonce du repêchage de l'attaquant de Monaco, Gianni Infantino a totalement éludé le débat sur le fond de la décision. « Je lis les décisions de la commission de discipline de la Fifa lorsqu'elles sont rendues. Parfois, elles me surprennent. Parfois, je suis d'accord avec elles, et parfois je ne le suis pas », a-t-il confessé, tout en rappelant qu'il se doit de respecter l'autonomie des organes judiciaires. Selon lui, cette indépendance des commissions de discipline, d'éthique et de recours demeure « essentielle pour la crédibilité et l'intégrité du football ».