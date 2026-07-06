Mondial 2026 : Donald Trump confirme son coup de téléphone à Gianni Infantino pour blanchir Folarin Balogun

Les coulisses de l'annulation surprise de la suspension de Folarin Balogun se dévoilent. Alors que la commission de discipline de la Fifa n'a fourni aucune explication à la fédération belge concernant la commutation de la peine en un match avec sursis, les déclarations des chefs d'État et de l'instance internationale confirment des échanges directs au plus haut sommet.



Donald Trump a officiellement confirmé ce lundi avoir contacté personnellement le patron du football mondial, Gianni Infantino, pour exiger un réexamen du carton rouge reçu par l'attaquant des États-Unis. Lors d'un événement organisé à la Maison Blanche, le président américain a contesté la décision arbitrale du match contre la Bosnie-Herzégovine. « J'ai demandé un réexamen parce que je ne pensais pas que c'était une faute ». Donald Trump est allé plus loin en qualifiant les règles du carton rouge d'« injustes » et en qualifiant l'arbitre de la rencontre de « très douteux ».