Mondial 2026 : le recours de la Belgique rejeté par la Fifa, Folarin Balogun autorisé à jouer

La commission d'appel de la Fifa a officiellement rejeté, ce lundi soir 6 juillet 2026, le recours introduit par la Fédération belge de football (URBSFA) contre l'annulation de la suspension de l'attaquant américain Folarin Balogun. Exclu lors du match des 16es de finale opposant les États-Unis à la Bosnie pour avoir marché sur la jambe du défenseur Tarik Muharemovic, le joueur de l'AS Monaco avait initialement écopé d'un carton rouge direct. Cependant, sa sanction a été commuée en un match de suspension avec sursis assorti d'une période probatoire d'un an, provoquant une polémique sans précédent dans l'histoire de l'instance internationale.



L'instance du football mondial a déclaré la plainte des Diables Rouges « irrecevable », arguant que l'URBSFA « n'a pas qualité pour former un recours contre cette décision, n'étant pas partie à la procédure ». Cette décision sur la forme évite pour le moment tout débat de fond et n'apporte aucune clarification sur les motifs réels ayant poussé la commission de discipline à blanchir l'attaquant. Pour ajouter à la controverse, le président des États-Unis a lui-même confirmé ce lundi être intervenu directement auprès de Gianni Infantino, le patron de la Fifa, pour plaider la cause de son joueur.



Grâce à ce rejet, Folarin Balogun est officiellement autorisé à fouler la pelouse pour le huitième de finale contre la Belgique, prévu cette nuit à Seattle à 17h00 heure locale (mardi à 00h00 TU). Bien que la Belgique conserve techniquement la possibilité de saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS) en urgence pour dénoncer le préjudice subi, le coup d'envoi imminent laisse peu de chances à une issue favorable pour les Belges.