Dr Babacar Diop se retire de la coalition Idy2019 et appelle à la mise en place d'un large front

Le secrétaire général des Forces démocratiques sénégalaises (Fds Les Guelwaars), Dr Babacar Diop a annoncé son retrait de la coalition Idy 2019, après l’entrée surprise dans le gouvernement de Macky Sall, du leader de cette coalition. Il a appelé à la mise en place d’un large front avec les partis politiques, les mouvements sociaux et les mouvements citoyens pour continuer la lutte contre la gouvernance scandaleuse de Macky Sall.



« L’entrée au gouvernement du président Idrissa Seck et du parti Rewmi, à la faveur du remaniement ministériel du 1er novembre 2020, continue de susciter de nombreuses interrogations. Beaucoup de Sénégalais se posent des questions sur la suite que notre parti va donner à son compagnonnage avec celui que nous avions choisi comme candidat à l’élection présidentielle de 2019 », informe la note.



Ainsi, pour lever toute équivoque et rassurer les militants et sympathisants, FDS/LES GUELWAARS renouvelle son ancrage au sein de l’opposition sénégalaise et déclare ainsi son retrait officiel de la Coalition Idy 2019.



« Lorsque nous avions choisi de cheminer avec Idrissa Seck à la présidentielle de 2019, c’était dans le but de construire une alternative au régime du président Macky Sall dont la gouvernance scandaleuse avait provoqué une grave régression démocratique et un profond malaise économique, social et environnemental. Devant la nécessité d’éviter l’émiettement de l’opposition et en raison des enjeux de la présidentielle de 2019, nous avions décidé de soutenir le candidat qui avait le plus de chance de gagner le scrutin et d’impulser un nouveau départ pour le Sénégal », s’est-il justifié.



Selon Dr Diop, aujourd’hui, le Sénégal est à la croisée des chemins et le peuple a besoin d’une vraie alternative démocratique. Il a appelé à la mise en place d’un large front avec les partis politiques, les mouvements sociaux et les mouvements citoyens pour continuer la lutte contre la gouvernance scandaleuse de Macky Sall.



FDS s’engage résolument à la construction d’une nouvelle majorité politique et sociale. C’est pourquoi, ils invitent les jeunes à soutenir massivement leur projet de construction d’une alternative démocratique crédible.



Le directoire politique national de Fds donne mandat à Dr Babacar DIOP d’ouvrir des discussions avec les forces vives qui luttent pour une alternative, afin de construire une nouvelle coalition pour préparer les élections locales. Le directoire informe les Sénégalais que Dr Babacar DIOP engagera à partir du mois de décembre 2020 une tournée nationale dans le cadre de la massification et l’implantation du parti à l’intérieur du pays.