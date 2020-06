Dr Babacar Diop sur les émeutes : « Il y a une rupture de confiance entre le gouvernement et les populations »

Le Secrétaire général de Forces démocratiques du Sénégal (Fds), Docteur (Dr) Babacara Diop, analyse la situation actuelle marquée par les manifestations notées dans plusieurs quartiers de Dakar et à l’intérieur du pays. Il est d’avis que ces émeutes sont le résultat de la démission des autorités, dans une situation de crise sanitaire.



« Il fallait s’y attendre, car aujourd’hui, il y a une rupture de confiance entre le gouvernement et les populations, mais surtout les couches vulnérables ». C’est l’avis du Dr Babacar Diop qui croit savoir l’origine de cette nouvelle situation.



Selon lui, la nébuleuse notée dans la distribution des vivres constituerait un élément déclencheur de cette révolte qui ne serait qu’à ses débuts. « Dès le début de la pandémie, le gouvernement avait mis en place la Force Covid-19, a mobilisé plus de 1000 milliards F Cfa, dont 69 milliards F Cfa pour soutenir les familles vulnérables. Ce qui a été appelé aide alimentaire d’urgence. Et depuis deux mois, les familles vulnérables attendent », a-t-il déploré.



Et d’ajouter, « Jusqu’à présent Mansour Faye et son ministère sont incapables de faire parvenir l’aide à ceux qui sont dans cette pauvreté ». Pour Dr Diop, cela signifie que le gouvernement n’a pas dit la vérité aux Sénégalais.



Et, « c’est la raison pour laquelle, je dis que la Covid-19 tue, mais elle enrichit aussi une caste de politiciens et d’affairistes. Et ces gens qui vivent dans la précarité, ne peuvent plus continuer ici », a-t-il souligné.