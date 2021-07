Dr Boubacar Signaté: « Ceux qui ont contracté le virus avant d’être vaccinés ne doivent prendre qu’une seule dose unique »

L’urgentiste Dr Boubacar Signaté apporte des réponses aux questions des Sénégalais qui se demandent ce qu’il faut faire par rapport à la vaccination si l’on a déjà choppé le virus. Selon lui, dans cette situation, il ne faut prendre qu’une seule dose.



« Nous avons des stocks limités de vaccins et des difficultés d’approvisionnement. Ces deux difficultés risquent d’être un frein à la campagne de vaccination et un problème pour prévenir les prochaines vagues et avoir un grand nombre de personnes complètement immunisées », a écrit Dr Signate sur sa page Facebook.



Par rapport aux vaccins, le médecin urgentiste attire l’attention des personnes qui ont déjà contracté le virus. « Il y a plus de personnes infectées que de personnes dépistées et diagnostiquées par test PCR ou antigénique. Dès lors, il y a un intérêt à tester les personnes qui viennent se faire vacciner pour la première fois, dans l’objectif de repérer des personnes qui ont déjà été infectées par le SARS-CoV-2, mais qui n’ont pas été dépistées, souvent parce qu’elles n’ont pas eu de symptômes », a-t-il expliqué.



Pour le médecin, il serait utile d’identifier tous ceux qui ont été infectés sans le savoir. Puis que ces personnes ne seront vaccinées qu’une seule fois , même avec des vaccins qui nécessitent deux doses, a-t-il fait savoir.