Dr Corinne Tchania déplore les réticences autour du vaccin anti covid-19 au Sénégal

La présidente de l'Association des médecins urgentistes du Sénégal Corinne Tchania, a déploré dimanche sur la Rfm, les réticences autour du vaccin anti covid-19, avant d'évoquer sa fiabilité, lors de l'émission Grand Jury.



« Au Sénégal, des enfants se vaccinent. Il y a un Programme élargi de vaccination. Pourquoi aujourd'hui (on se pose des questions sur la fiabilité du vaccin anti covid-19) ?», s'est interrogée la présidente de ladite association, avant de faire savoir qu'il existe « une technique » qui permet aux experts de travailler sur la production de médicament.



Elle a rappelé qu'il y a plein de patients qui ont été vaccinés et peu de décès ont été annoncés. « En France, ils vaccinent, aux États-Unis également. Il y a d'autres pays qui ont commencé à vacciner. Donc pourquoi autant de craintes ?, se demande-t-elle.



Corinne Tchania pense qu'il faut aller vers l'information, appelant « les spécialistes en infectiologie du Sénégal et du vaccin à se manifester pour rassurer la population».



« Moi personnellement, je me vaccinerai. Parce que je suppose que le personnel médical sera prioritaire, les personnes vulnérables, les jeunes vulnérables, souffrant d'obésité.... », a-t-elle déclaré.