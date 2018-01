Dr Mamadou Salif Diallo dément l’avocat de la famille de feu Mamadou Diop : «Ses enfants sont bien des pupilles de la Nation»

Depuis 2013, les enfants de l’étudiant Mamadou Diop bénéficient d’une allocation conformément aux engagements de l’Etat du Sénégal, a déclaré le Dr Mamadou Salif Diallo sur les ondes de la RFM. Il répondait ainsi à l'avocat de la famille de l'étudiant écrasé par une voiture de police le 31 janvier 2012, lors d'une manifestation de l'opposition contre la candidature de Me Abdoulaye Wade pour un troisième mandat.



Le directeur de l'Office nationale des pupilles de la nation d'expliquer : «J’ai entendu à la radio l’avocat de la famille de Mamadou Diop parler de la non prise en charge des enfants de Mamadou Diop par l’Office nationale des pupilles de la nation. Simplement je tiens à rappeler que certainement il n’a pas eu des informations ou la famille ne l’a pas informé correctement».



Et de poursuivre : «les enfants ont été bien déclarés pupilles de la nation depuis août 2013. Et depuis cette date, ils perçoivent les allocations qui sont données aux enfants qui ont obtenu le statut de pupilles de la nation. Donc, pour ne pas verser dans la polémique, je dis simplement que dans une situation pareille, les gens doivent pouvoir s’informer avant de donner des allégations qui sont complètement fausses».



Allant plus loin, Le Dr Diallo révèle le décret qui porte le numéro 2013-1076 du 7 août 2013 «pour dire que ses enfants ont bien obtenu le statut vde pupilles de la nation.