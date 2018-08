Dr Maurice Soudieck Dione : «les enjeux de l’élection présidentielle risquent d’être dévoyés»

Si l’opposition atteint son but, le Sénégal risque de connaitre le même sor t qu’en 2000 et 2012. C’est ce que redoute Dr Maurice Soudieck Dione, enseignant chercher à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis qui rappelle que la stratégie de l’opposition tourne plus autour de comment faire tomber Macky Sall plutôt que de proposer une alternative basée sur un programme bien ficelé. Ce qui risque selon lui, de «dévoyer» les enjeux du scrutin du 24 février 2019.



«Malheureusement les enjeux de l’élection présidentielle risquent d’être dévoyés, comme cela a souvent été le cas au Sénégal, notamment lors des alternances de 2000 et 2012, où l’on a plus congédié des régimes ayant failli, qu’adhérer à un programme», a-t-il indiqué dans les colonnes de Sud Quotidien.



Le Dr en Sciences politique d’expliquer : «Cette perspective qui se dessine a été construite pour une bonne part par la tendance du Président Sall à des dérives autoritaires et arbitraires, dans ses rapports avec l’opposition marqués par la répression et la violation des droits et libertés des opposants et par l’imposition de sa volonté et des intérêts exclusifs de sa coalition, en ce qui concerne les règles du jeu politique».



A l’en croire Macky Sall doit en lieu et place redéfinir ces règles «de manière concertée, pour éviter que le pays ne sombre dans des lendemains incertains.