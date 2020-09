Dr Serigne Falilou Samb sur les 18 fœtus ramassés à la décharge de Mbeubeuss: "il faut revoir l'éducation sexuelle des adolescents"

Dr Serigne Falilou Samb, gynécologue-échographiste et manager de la Polyclinique Louis Pasteur de Rufisque, a fait le diagnostic du problème de l’avortement corroboré d’inceste et de viol. Selon le membre du Conseil national de l’Ordre des médecins du Sénégal, les 18 fœtus ramassés à la décharge de Mbeubeuss en un an, n’ont rien à avoir avec le viol ou l’inceste.





D'entrée, Dr Samb a rappelé que : « L’interruption volontaire de grossesse est interdite par l’article 305 du Code pénal du Sénégal ». Il a précisé que ledit article prévoit une unique exception : « Quand l’avortement thérapeutique reste le seul moyen susceptible de sauvegarder la vie de la mère ». Et, cela doit être attesté par trois médecins différents.



Dans une interview accordée à l’Observateur, le gynécologue-échographiste s’insurge contre l’avortement sous toutes ses formes. « 18 fœtus ramassés à la décharge de Mbeubeuss en un an, c’est beaucoup. Parce qu’avec Internet, on a une médiatisation à outrance, le phénomène n’est pas nouveau. Ces fœtus ne sont pas les fruits de viols ou d’incestes. Il faudrait revoir l’éducation sexuelle des adolescents parce que maintenant, c’est l’information qui vient vers eux », a-t-il soutenu.



Avant de proposer : « Il faut insister et vulgariser les méthodes contraceptives dans une moindre mesure, protéger les jeunes contre l’accès facile à certains sites et développer l’éducation sexuelle à partir de la fin du collège ».



À en croire le Dr, l’avortement est une porte ouverte à toutes les dérives. « Les grossesses dues aux viols représentent à peine 1% des grossesses», a-t-il informé.