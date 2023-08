Drame à Bambilor : Un Bébé et sa mère attaqués à l'eau bouillante par une coépouse

Un bébé d'un an et sa mère ont été gravement blessés suite à une attaque brutale perpétrée par la coépouse de la mère. L’incident s'est produit le 24 août 2023 aux alentours de 15 heures alors que la famille était rassemblée autour du repas. Astou Fall, la coépouse de la mère de l'enfant, aurait prétexté se rendre dans sa chambre pour nourrir son propre enfant. Cependant, son intention était bien différente.



En réalité, elle avait fait bouillir de l'eau et a sorti pour attaquer Seynabou Faye, sa coépouse par surprise. Dans un geste cruel, Astou Fall a vidé le contenu bouillant sur sa victime qui avait le dos tourné. Pire encore, la mise en cause s’est ensuite dirigée vers la chambre où reposait le bébé et a versé le reste de l'eau bouillante sur lui.



Selon des informations relayées par le journal Libération, le bébé se trouve présentement dans un état critique. La mère a aussi des blessures graves suite à l'attaque. La gendarmerie a rapidement réagi en arrêtant la dame Fall.



Les motifs derrière cet acte demeurent flous, mais selon les premiers éléments de l'enquête, Astou Fall aurait quitté le domicile conjugal quelques jours auparavant, en accusant la « awo » (coépouse) d'être à l'origine de ses problèmes de couple.



Une enquête est en cours.