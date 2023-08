Drame à Fatick : deux jeunes filles trouvent la mort lors de bains mystiques

Dans un événement tragique survenu jeudi matin à Fatick, deux jeunes filles âgées de 18 et 16 ans, N. Fall et M. Guèye, originaires de Ndande Fall sur la route de Kébémer, ont perdu la vie.



D’après Libération, les deux jeunes filles ont perdu la vie pendant une séance de bains mystiques que le sieur A. Fall, un prétendu tradipraticien âgé de 36 ans résidant dans la même localité leur donné.



Selon des témoignages, le mis en cause avait transporté un groupe de jeunes filles à Fatick, affirmant qu'elles étaient "possédées" et nécessitaient des soins particuliers.



Les parents des victimes avaient été convaincus par ses promesses de guérison grâce à des rituels de bains mystiques, accompagnés d'incantations en l'honneur de Mame Mindis.



Cependant, l'espoir a rapidement viré au drame lorsque, vers 7 heures du matin, au cours de la première séance de bain de la journée, N. Fall et M. Guèye se sont tragiquement noyées.



Une fois alertée, la police a s’est rendue sur les lieux du drame et a arrêté le mis en cause. Celui-ci est dans les liens de la détention.