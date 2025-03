Drame à Loumby Hamady (Matam) : Deux enfants périssent dans un incendie

Deux enfants ont tragiquement perdu la vie dans un incendie survenu au village de Loumby Hamady, dans la commune de Vélingara Ferlo, région de Matam (nord). Le drame s’est produit hier, lundi, dans la soirée, causant d’importants dégâts matériels.



Selon des témoins, le feu a ravagé une case où se trouvaient une fillette de quatre ans et un garçon de deux ans, tous deux calcinés



« Il y avait une case là-bas qui a pris feu avec des enfants qui étaient à l’intérieur, une fille de quatre (4) ans et un garçon deux (2) ans. Ces étaient complètement calcinés. Nous étions sur les lieux vers 20 heures avec la gendarmerie. Il n’y avait pas possibilité de les transporter au niveau du district », a constaté Samba Dia, infirmier chef de poste du village de Mbembem.



L’incendie a également causé d’importantes pertes matérielles. « Les dégâts qu’on peut noter, il faut dire qu’il y avait beaucoup de moutons et des vaches calcinés. Des denrées de première nécessité qui étaient calcinées », a-t-il expliqué sur iRadio.