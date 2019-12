Drame à Mbacké: deux enfants de 3 et 5 ans meurent calcinés

Le réveil a été difficile, dimanche 29 décembre 2019, chez les populations du village de Béto, localité située dans la commune de Touba Tall (département de Mbacké). Un garçon de cinq (5) ans et sa petite sœur de trois (3) ans de trois ans ont péri dans un incendie.



Selon le quotidien L’As qui rapporte les faits dans sa parution de ce lundi, l’incendie s’est déroulé au moment où la maman des victimes s’apprêtait à préparer le "café Touba" pour le petit déjeuner, et c’est de-là qu’elle a accidentellement provoqué le feu. Qui s’est vite propagé et a consumé les cases en paille dans lesquelles dormaient ces mômes.