Drame à Orkadiéré : un jeune joueur de navétanes poignardé en plein match

Ce qui devait être une fête sportive s’est transformé en tragédie, dimanche 10 août 2025, à Orkadiéré. Lors d’un match du championnat populaire des "navétanes", un jeune supporter, Yaya Sy Deh, âgé de 19 ans a été mortellement poignardé par un adolescent identifié sous le nom de Kodel Lo, originaire du même village, Wendou Bosséabé, situé à quelques kilomètres de la commune.



La rencontre opposait l’ASC Wendou Bosséabé à Aynoumadji, au stade municipal d’Orkadiéré, dans le département de Kanel. Selon des témoins, alors qu’il célébrait le but, Yaya Sy Deh a été attaqué avec une arme blanche par Kadel Lo recevant un coup fatal à la poitrine.



« Le jeune homme a succombé à ses blessures avant d’être évacué à l’hôpital », indiquent des sources locales. La gendarmerie de Waoundé qui a été alertée a ouvert une enquête.