Classes préparatoires aux grandes écoles : le MESRI ouvre les inscriptions pour les bacheliers des séries S avec mention Bien et Très Bien

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) lance un appel à candidatures pour l’admission en Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) du Sénégal au titre de l’année académique 2026-2027.Dans un communiqué, le directeur de l’Enseignement supérieur, Pr Abdou Aziz Diouf, précise que cet appel est destiné aux bacheliers sénégalais de la session 2026 ayant obtenu une mention Très Bien ou Bien dans les séries scientifiques S1, S2 ou S3.Le recrutement se fera sur étude de dossier, en tenant compte des résultats obtenus au baccalauréat, notamment les notes en mathématiques, physique-chimie, français-philosophie et anglais.Les candidats devront constituer un dossier comprenant une demande adressée au Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation précisant la classe souhaitée en priorité MPSI ou PCSI; une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité; une copie certifiée conforme du relevé de notes au baccalauréat 2026; les bulletins des classes de première et de terminale; deux (2) photos d'identité.Le ministère précise que les candidatures s’effectuent exclusivement en ligne. Les documents devront être regroupés dans un seul fichier PDF et transmis par courrier électronique à l’adresseavec comme objet «candidature CPGE» suivi des noms et prénoms, à partir du mercredi 1er juillet 2026, jusqu'au vendredi 24 juillet 2026 minuit.Deux filières scientifiques de formation sont ouvertes: Maths-Physique-Sciences de l'Ingénieur (MPSI) et Physique-Chimie-Sciences de l'Ingénieur (PCSI). Tout candidat retenu par la commission nationale de recrutement devra présenter obligatoirement les originaux de l'attestation et du relevé de notes du baccalauréat.D’après le ministère, il bénéficiera d'une bourse d'excellence locale pour intégrer les Classes Préparatoires aux Grandes Écoles installées sur le site de l'Ecole Polytechnique de Thiès (EPT).Le ministère rappelle enfin que tout dossier incomplet ou non conforme sera rejeté.