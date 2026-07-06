Justice : le lutteur Coly Faye 2 placé sous mandat de dépôt pour « détention et usage de drogue »

Le monde de la lutte est secoué par les déboires judiciaires de Coly Faye 2. Déféré ce lundi par la brigade territoriale de Thiaroye, le pensionnaire de l'écurie Thiaroye-sur-Mer va passer sa première nuit en prison.



Selon des informations de Seneweb, l'athlète a été officiellement placé sous mandat de dépôt par le procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye. Coly Faye 2 avait été interpellé par les éléments de la gendarmerie à la suite de l'exploitation d'un renseignement anonyme faisant état d'un trafic de chanvre indien dans sa zone.