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Justice : le lutteur Coly Faye 2 placé sous mandat de dépôt pour « détention et usage de drogue »



Justice : le lutteur Coly Faye 2 placé sous mandat de dépôt pour « détention et usage de drogue »
Le monde de la lutte est secoué par les déboires judiciaires de Coly Faye 2. Déféré ce lundi par la brigade territoriale de Thiaroye, le pensionnaire de l'écurie Thiaroye-sur-Mer va passer sa première nuit en prison.
 
Selon des informations de Seneweb, l'athlète a été officiellement placé sous mandat de dépôt par le procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye. Coly Faye 2 avait été interpellé par les éléments de la gendarmerie à la suite de l'exploitation d'un renseignement anonyme faisant état d'un trafic de chanvre indien dans sa zone.
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Lundi 6 Juillet 2026 - 23:01


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