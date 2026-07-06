Détention de l’ex-président Sambi : des organisations de défense des droits humains annoncent une conférence de presse ce mardi

Amnesty International Sénégal, la Rencontre africaine pour la défense des droits de l’Homme (RADDHO) et la Ligue sénégalaise des droits humains (LSDH) annoncent l’organisation d’une conférence de presse consacrée à la situation de l’ancien président des Comores, Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, selon un communiqué.



Prévue ce mardi 7 juillet 2026 à 10 heures au siège d’Amnesty International Sénégal, cette rencontre réunira également la famille et l’avocat de l’ancien chef d’État comorien, détenu depuis le 19 mai 2018.



Les organisations de défense des droits humains dénoncent une détention qu’elles qualifient “d’arbitraire”, rappelant que le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire avait demandé sa libération dans une décision rendue le 19 novembre 2018.



Elles alertent également sur l’état de santé jugé préoccupant d’Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Selon ses médecins, l’ancien président nécessite une évacuation sanitaire afin de bénéficier de soins spécialisés qui ne seraient pas disponibles aux Comores.