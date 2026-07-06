Diplomatie : le Président Bassirou Diomaye Faye reçoit le ministre d'État émirati Sheikh Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience ce lundi Son Altesse Sheikh Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, Ministre d'État chargé des Affaires africaines des Émirats arabes unis.
Les discussions entre les deux dirigeants ont porté sur l'évaluation et l'état de mise en œuvre des projets actuellement en cours entre le Sénégal et les Émirats arabes unis. Les échanges ont également permis d'explorer de nouvelles opportunités stratégiques en vue d'élargir et d'approfondir la coopération bilatérale entre Dakar et Abou Dabi.
Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique d'un partenariat en constante consolidation, entièrement tourné vers le soutien des priorités de développement du Sénégal.
Les discussions entre les deux dirigeants ont porté sur l'évaluation et l'état de mise en œuvre des projets actuellement en cours entre le Sénégal et les Émirats arabes unis. Les échanges ont également permis d'explorer de nouvelles opportunités stratégiques en vue d'élargir et d'approfondir la coopération bilatérale entre Dakar et Abou Dabi.
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