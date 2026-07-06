Casamance : neuf organisations paysannes reçoivent une quarantaine de bœufs pour renforcer l'autonomisation économique des jeunes et des femmes

La dynamique de renforcement de l'autonomisation économique des jeunes et des femmes se poursuit en Casamance. Après une première phase marquée par la distribution de moutons à des jeunes en avril dernier, une nouvelle étape vient d'être franchie avec la remise d'une quarantaine de bœufs à neuf organisations de producteurs, ce lundi 6 juillet, à Faoune, dans la région de Sédhiou.



Cette initiative, portée par la Fédération Nationale pour l'Agriculture Biologique (FENAB) dans le cadre du projet E4Y, vise à promouvoir l'embouche bovine comme levier de création de revenus et de développement des activités génératrices de revenus au profit des organisations paysannes de la zone sud.



Parmi les bénéficiaires figure l' ADC Ninnaba, basée à Kolda, qui a reçu douze bœufs. Une dotation importante qui permettra à l'organisation de renforcer ses activités d'élevage et d'améliorer les opportunités économiques offertes à ses membres.



Le Directeur exécutif de l'ADC Ninnaba, Omar Mané, s'est réjoui de cet appui qu'il considère comme une marque de confiance envers les organisations locales engagées dans le développement économique des territoires. Il a salué les efforts de la FENAB et de ses partenaires en faveur de l'autonomisation des jeunes et des femmes.



« Nous invitons les bénéficiaires à prendre grand soin de ces animaux afin que ce projet atteigne pleinement ses objectifs dans toute la zone sud. La réussite de cette initiative dépendra de la bonne gestion des bêtes et de l'engagement de chacun », a-t-il déclaré.



Au total, neuf organisations de producteurs ont bénéficié de cette distribution de bœufs destinée à développer l'embouche bovine, une activité porteuse qui contribue à l'amélioration des revenus des ménages ruraux, à la création d'emplois et au renforcement de la résilience économique des communautés.



À travers cette nouvelle phase du projet E4Y, la FENAB confirme sa volonté d'accompagner les producteurs dans le développement d'une agriculture et d'un élevage durables, tout en offrant aux jeunes et aux femmes des perspectives concrètes d'insertion économique. Cette remise de bétail s'inscrit ainsi dans une stratégie globale visant à faire de l'entrepreneuriat rural un véritable moteur de développement en Casamance.