Drame à Rufisque: un candidat à la migration irrégulière tué par balle, 2 autres blessés

Un drame s’est produit hier, mercredi, à la plage de Rufisque. Les Forces de défense et de sécurité qui tentaient d’empêcher des candidats à la migration irrégulière de prendre la mer, a ouvert le feu sur eux. Un mort par balle et deux blessés ont été enregistrés .



Selon des informations relayées par certains médias, « des policiers ont essayé d’empêcher un embarquement d’immigrés irrégulier. Ainsi, ils ont tiré sur les candidats » à la suite de leur refus catégorique d’obtempérer.



Le corps sans vie ainsi les blessés sont acheminés au district sanitaire de Keur Koa.



Nous y reviendrons pour plus de détails.