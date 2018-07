Drame à Tambacounda : une maison en construction s'effondre, fait un mort et...

Un drame est survenu ce jeudi 19 juillet 2018 à Tambacounda. Des ouvriers maçons qui étaient en plein chantier ont vu la maison en construction s'effondrer sur eu.



Selon un témoin qui s'est exprimé sur la Rfm, le bilan actuel fait état d'un mort, d'une personne blessée et d'une autre disparue dans les décombres et non encore retrouvée. La personne blessée a été évacuée à l'hôpital régionale de Tambacounda...