Drame à Thiès : un marchand ambulant poignardé à mort, le présumé meurtrier, un ouvrier, arrêté

Maguette Diop Diagne, un ouvrier âgé de 40 ans et domicilié à Mbour (sur la petit côte), a poignardé à mort Sakhir Fall, un jeune marchand ambulant de 25 ans au marché central de Thiès (70 kilomètres de Dakar). Les faits se sont déroulés après une violente dispute autour d’une paire de chaussures. Le présumé meurtrier a été arrêté.



Les éléments du Groupement mobile d’intervention (GMI) en service à la 4e compagnie du Groupe opérationnel de Thiès (GOT), ont été alertés par des jeunes du marché informant qu’un individu a poignardé un homme. Ils sont rapidement intervenus, ont maîtrisé et interpellé Maguette Diop Diagne, avant de le remettre au commissariat central de Thiès, a souligné "Libération".



La victime, grièvement blessée, a été transportée d’urgence à l’hôpital Saint Jean de Dieu. Mais elle a finalement succombé à ses blessures. Les policiers, dépêchés sur les lieux, ont constaté sur le corps une profonde plaie au dos et une autre, au niveau de l’abdomen.



Interrogé sommairement, Maguette Diop Diagne, qui a présenté des troubles mentaux, a reconnu avoir poignardé la victime à la suite d’une altercation sur un problème de chaussures. D’après les témoignages, le mis en cause a porté les chaussures d’un certain Bamba sans sa permission.



Lorsque Sakhir Fall est intervenu pour tenter d’apaiser la tension, le suspect n’a pas supporté cette intervention et lui a asséné deux coups de couteau, selon le quotidien d'information.