Drame à l’Hôpital de Pikine : elle accouche en secret dans les toilettes et abandonne son nouveau-né

Une scène effroyable s’est produite aux premières heures du 12 janvier à l’hôpital de Pikine. Yandé Ndiaye, une jeune femme de 20 ans venue pour une simple consultation, a accouché clandestinement dans les toilettes de l’établissement avant de dissimuler le nourrisson dans la chaise anglaise.



​Tout commence aux alentours de 03h30 du matin. Yandé Ndiaye, domiciliée au quartier Hamdallaye 04, se présente aux urgences de l'hôpital de Pikine. Se plaignant de violents maux de ventre, elle est prise en charge par le médecin de garde. Ce dernier, loin de suspecter une grossesse à terme, lui administre un laxatif pour tenter de calmer ses douleurs abdominales.

​

Quelques instants plus tard, la patiente s'isole dans les toilettes. C’est là, à l'abri des regards, que le drame se joue : la jeune femme met au monde une petite fille et l'abandonne à l'intérieur de la chaise anglaise.



​À sa sortie des sanitaires, l'attitude de Yandé Ndiaye change radicalement. Pressée, elle informe le personnel soignant qu'elle se sent beaucoup mieux et manifeste la ferme intention de quitter les lieux immédiatement.

​

Cependant, un détail n'échappe pas au médecin traitant : des taches de sang maculent les vêtements de la jeune femme. Suspicieux, le praticien se rend dans les toilettes qu'elle vient de quitter. Il y fait alors la macabre découverte du corps sans vie du nouveau-né, gisant dans la cuvette.



​Saisi par la direction de l'hôpital, le commissariat de Diamaguène Sicap Mbao a immédiatement dépêché une équipe sur place. Les premières constatations effectuées à la morgue sur le corps du nourrisson, de sexe féminin, ne révèlent aucune blessure apparente. « Interrogée par les enquêteurs, Yandé Ndiaye a reconnu l'intégralité des faits qui lui sont reprochés », indique une source dans journal Libération.



​Après avoir reçu le feu vert de son gynécologue, la mise en cause a été placée en garde à vue. Une autopsie a été ordonnée et sera pratiquée par le médecin-légiste de l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff afin de déterminer si l'enfant est né vivant ou s'il s'agit d'un cas de mort-né.