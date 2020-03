Drame au Lycée El Hadji Malick Sy de Thiès : un élève tombe et perd la vie lors d'un exercice en gymnastique

Le lycée El Hadji Malick Sy de Thiès (ville située à 70 Km de l'Est de Dakar) est endeuillé ce vendredi matin. Sidy Badji, élève en classe de Première (1ère), et fils du proviseur Ahmadou Lamine Badji, a perdu la vie au cours d'éducation physique et sportive (Eps), a-t-on appris.



Selon nos informations, il a fait une mauvaise chute alors qu'il pratiquait seul son enchaînement en gymnastique, et est mort sur le coup. Ses camarades de classe sont actuellement inconsolables.



Le corps sans vie de l'élève, âgé de 18 ans, a été acheminée à l'hôpital régional El Hadj Amadou Sakhir Diéguène de Thiès.