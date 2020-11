Drame au supermarché Casino de Albert Sarraut: un vigile tué par l’ascenseur en panne depuis un an

L’information a failli échapper à la presse. Un vigile du supermarché Casino Albert Sarraut, sis à l’avenue Hassan II, a perdu la vie sur son lieu de travail mercredi. La victime du nom de Pape Mahmoud Sall a été écrasé par l’ascenseur qui fonctionnait avec une panne depuis presque 1 an.



« Celui est qui mort s’appelle Pape Mahmoud Sall avec qui je discutais quelques minutes avant le drame. Les responsables du Casino ont voulu étouffer l’affaire parce que ça relève d'une négligence de leur part », fulmine un témoin de l’accident à l'émission Xalass de ce jeudi sur la Rfm.



Avant d’expliquer : « L’ascenseur du Casino est tombé en panne depuis presque 1 an. Lorsqu’on a informé le Directeur général du problème, il a dit que le coût pour le réparer était trop élevé, 60 millions de F Cfa. Bloqué un certain moment, l’ascenseur a été remis en marche après quelques bricolages. On pouvait apercevoir ceux qui le prenaient pour monter ou descendre parce qu’il n’y avait pas de portes ».



Revenant sur le drame, la même source de raconter : « Aujourd’hui (mercredi), lorsque la victime a pris l’ascenseur, tout le monde lui disait de ne pas le prendre parce c’était risqué. On lui a dit que lorsqu’on appuie sur le bouton, ça prenait du temps pour démarrer. C’est au moment où il entrait dans l’ascenseur que celui-ci l’a coincé. Il est mort sur le coup ».



La police et les sapeurs-pompiers se sont déployés sur les lieux. Le corps sans vie a été acheminé à l’hôpital Le Dantec pour autopsie. Il sera remis à sa famille ce jeudi.



Une enquête est ouverte par la police.