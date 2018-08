Drame en Italie : 4 Sénégalais meurent dans un accident

Les Sénégalais établis en Italie on été encore, une fois de plus, frappés par un drame. En effet, quatre (4) des leurs ont perdu la vie, dans un accident de la circulation. Ces Sénégalais, qui revenaient d’une ferme agricole ont péri quand le fourgon qui les transportait a violemment heurté un camion. a collision a fait en tout 12 morts et 13 blessés, tous des Africains. Cette situation a mis les ressortissants du continent noir vivant en Italie en rogne. D’ailleurs, une grève suivie d'une manifestation sont prévues dans les prochains jours, voire les prochaines heures, pour dénoncer les difficiles conditions de travail des migrants africains employés dans le secteur agricole.D’ailleurs, le Directeur des Sénégalais de l’extérieur Sory Kaba, qui s’est prononcé sur ce drame a fustigé l’état du véhicule dans lequel se trouvaient les victimes car, soutient-il, il ne respectait pas les normes de sécurités pour transporter un nombre élevé de personnes.