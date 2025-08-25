Drame familial à Ziguinchor : un père de famille s'immole avec ses deux enfants

Un drame a secoué la région de Ziguinchor (sud) ce week-end. Un homme, en pleine procédure de divorce, a mis le feu à une chambre après s'y être enfermé avec ses deux enfants. Il est décédé sur le coup, tandis que les enfants luttent toujours pour leur survie à l'hôpital.



Selon la RFM, l'homme aurait fait croire à sa femme qu'il emmenait les enfants à l'église pour mettre son plan à exécution. Il s'est enfermé avec eux dans une pièce qu'il avait préparée, avant d'y mettre le feu.



Alertés, les sapeurs-pompiers et la brigade de gendarmerie de Niaguis sont rapidement intervenus. Ils ont extrait le corps sans vie du père et ont transporté les deux enfants, gravement blessés, à l'hôpital régional de Ziguinchor. D'après les premières informations, l'état de santé des enfants est critique.



La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. Cette même brigade était déjà mobilisée la veille sur une autre affaire tragique : la découverte du corps d'un homme pendu sur une branche d'arbre dans le village voisin de Kantene, rappelle la même source.

