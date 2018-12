Drame "insolite" à Ziguinchor : un chasseur abat un homme qu'il a pris pour un signe

Un drame insolite s'est produit à Ziguinchor. Un homme de 45 ans a été abattu sur un arbre et le jeune chasseur dit l'avoir confondu à un singe.



Une thèse qui alimente toutes les discussions. D'après les témoins interrogés par Sud Fm, le défunt Biagui était entrain d'exploiter son domaine lorsqu'un à un certain moment, il est monté sur un arbre laissant ses chaussures par terre. Et c'est ainsi qu'un jeune qui faisait la chasse à coté, voyant les branches bougés, a tiré à bout portant sur celui qu'il dit avoir confondu à un singe.



​Très atteint, il est mort sur le coup. Le présumé meurtrier arrêté par les gendarmes est en ce moment en garde en vue en attendant d'être édifié sur son sort ce lundi.



En attendant les langues se délectent sur cet "accident" mortel. Comment on peut confondre un homme d'un peu plus 1,80 mètre et d'un corpulence soutenue à un singe, se demande-t-on de part et d'autres.