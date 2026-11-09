Drame maritime à Kébémer : le bilan s'alourdit à 39 morts après la découverte de quatre nouveaux corps

Le bilan du naufrage de la pirogue de migrants au large de Kébémer s'est considérablement alourdi pour atteindre au moins 39 morts, après la découverte de quatre nouveaux corps, selon les informations relayées au Journal de 12h de la RFM, ce lundi.



A l’origine de cette affaire, un drame maritime s'est produit au niveau du littoral du département de Kébémer, dans la région de Louga (Nord-ouest). Une pirogue transportant des candidats à l'émigration clandestine s'est échouée à hauteur du village de Tébène 2, une localité située dans la commune de Thiéppe.



Les premières constatations établies sur les lieux du drame faisaient état d'un bilan provisoire de quatre victimes décédées. Cependant, les recherches et investigations se poursuivant sur place ont permis de découvrir de nouveaux corps, alourdissant de jour en jour le bilan.



Des survivants de cette embarcation auraient pris la fuite immédiatement après l'échouement. Les autorités continuent de mener des recherches pour retrouver d'éventuels rescapés et faire la lumière sur cet événement, alors que le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Me Makhtar Cissé, est arrivé dans la localité pour soutenir les familles endeuillées.