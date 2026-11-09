Bounkiling: une altercation sur un terrain de foot dégénère en affrontement communautaire entre Peuls et Bambaras

Une simple altercation entre deux jeunes sur un terrain de football a viré à un affrontement communautaire entre Peuls et Bambaras à Saré Pathé, dans le département de Bounkiling, région de Sedhiou (sud). Les violences ont réduit trois cases en cendres et conduit à l’interpellation de 13 personnes, dont une femme.



Selon les informations recueillies par le correspondant local de PressAfrik, les faits sont partis d'une dispute entre deux jeunes de la localité sur un terrain de football. La tension a pris une autre dimension, dégénérant en affrontements entre membres des deux communautés.



Les violences ont occasionné d'importants dégâts matériels. Trois cases ont notamment été incendiées et quelques personnes blessées. Au total, 13 personnes, dont une femme, ont été interpellées puis déférées devant le procureur de la République. Elles attendent désormais d'être fixées sur leur sort par la justice.



Parmi les victimes figure Yaya Touré, chef d'une famille sinistrée, qui déplore d'importantes pertes matérielles. Selon son témoignage, les flammes ont entièrement consumé trois cases, dont celle occupée par son fils et son épouse.



Le sinistré évalue les dégâts à plusieurs centaines de milliers de francs CFA. Un lit estimé à 200 000 FCFA, cinq valises remplies de vêtements, un téléviseur, deux téléphones portables ainsi que divers effets personnels sont partis en fumée.



Face à la gravité de la situation, les autorités administratives et coutumières sont intervenues pour apaiser les tensions. Des démarches de médiation ont été engagées afin de réconcilier les deux communautés et favoriser le retour à une cohabitation pacifique.



Aux dernières nouvelles, le calme est revenu à Saré Pathé. Mais cette accalmie reste suspendue à l'issue de la procédure judiciaire engagée contre les 13 personnes déférées, alors que les populations sont appelées à tourner cette douloureuse page et à préserver le vivre-ensemble.