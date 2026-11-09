Camp pénal de Liberté VI - Dakar: un gestionnaire de cantine recherché après un déficit de 3,8 millions FCFA

A Dakar, une affaire présumée de vol et d’abus de confiance a éclaté au Camp pénal de Liberté VI. Le directeur de l’établissement a porté plainte contre un surveillant pénitentiaire, identifié sous les initiales E. Dieng, après la découverte d’un déficit de 3,8 millions de francs CFA dans la gestion de la cantine. L’intéressé aurait quitté son poste depuis le 5 novembre et serait depuis lors injoignable.



Selon les informations rapportées par Libération, le surveillant était chargé de la gestion de la cantine de l’établissement. Les contrôles effectués dans son bureau auraient permis de constater un manque de 3,8 millions de francs CFA. Le directeur aurait également signalé des prêts contractés auprès de collègues, pour un montant total de 400 000 FCFA.



Les recherches pour retrouver le gestionnaire présumé n’auraient, pour l’heure, donné aucun résultat. Les membres de sa famille contactés auraient déclaré ne disposer d’« aucune information sur sa situation actuelle ni sur son lieu de résidence».



Le commissariat de Grand-Yoff (Dakar) a été saisi pour enquête afin de faire la lumière sur cette affaire. La destination des fonds manquants et les circonstances de leur disparition restent à déterminer.