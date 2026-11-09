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Magal de Mbacké Cadior : un minicar se renverse et fait plusieurs blessés



Magal de Mbacké Cadior : un minicar se renverse et fait plusieurs blessés
Un accident de la circulation s’est produit ce lundi 9 novembre 2026 sur l’axe reliant Darou Marnane à Mbacké Cadior, dans le département de Kébémer, situé dans la région de Louga, au nord-ouest du Sénégal. Un minicar s’est renversé, faisant plusieurs blessés, selon KEB’S FM, la radio communautaire de Kébémer.

Alertés, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux pour porter assistance aux victimes et procéder à leur évacuation. Les autorités n’ont pas encore communiqué sur le nombre exact de blessés.

Pour l’heure, les circonstances exactes du renversement ne sont pas aussi connues.
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Hapsatou Kane (stagiaire)

Lundi 9 Novembre 2026 - 11:30


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