Magal de Mbacké Cadior : un minicar se renverse et fait plusieurs blessés

Un accident de la circulation s’est produit ce lundi 9 novembre 2026 sur l’axe reliant Darou Marnane à Mbacké Cadior, dans le département de Kébémer, situé dans la région de Louga, au nord-ouest du Sénégal. Un minicar s’est renversé, faisant plusieurs blessés, selon KEB’S FM, la radio communautaire de Kébémer.



Alertés, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux pour porter assistance aux victimes et procéder à leur évacuation. Les autorités n’ont pas encore communiqué sur le nombre exact de blessés.



Pour l’heure, les circonstances exactes du renversement ne sont pas aussi connues.