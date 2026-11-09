JOJ de Dakar 2026 : Élisabeth Diatta, la championne qui a trouvé son identité dans le sport

À seulement 16 ans, Élisabeth Diatta a offert au Sénégal un moment historique. Le samedi 7 novembre, à Saly, la jeune lutteuse a remporté la finale de lutte de plage dans la catégorie des moins de 55 kg face à la Japonaise Reisa Kojima. Une victoire qui lui permet de devenir la première championne olympique du Sénégal aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.



Mais avant de monter sur la plus haute marche du podium, Élisabeth a connu un parcours loin d’être facile. Née en 2010 de parents ayant fui le conflit en Guinée-Bissau, elle a grandi sans nationalité ni documents d’identité. Passionnée de lutte depuis son enfance, elle observait les garçons pratiquer ce sport dans son village et rêvait de les rejoindre. Une envie qui s’est heurtée aux préjugés de son entourage. « Ils disaient que la lutte me rendrait moins féminine », confie-t-elle.



Sa rencontre avec le projet RECAF-Jeu de l’organisation Right To Play va changer la suite de son histoire. À l'occasion d'un camp de lutte, elle remplace sa sœur Jeannine, blessée, pour prendre part à un tournoi.



Une première expérience qui se solde par une victoire. « Dès mon premier jour, j’ai lutté et j’ai gagné », raconte-t-elle. Elle poursuit ensuite les entraînements, gagne en expérience et s'impose progressivement dans son club. Avec le soutien de sa famille et des autorités locales, elle obtient finalement ses documents d’état civil, puis la nationalité sénégalaise.



Quelques années après, la voilà première médaillée d’or du Sénégal aux Jeux olympiques de la jeunesse. Élisabeth Diatta se retrouve ainsi sur la plus haute marche du podium. Une consécration qu’elle n’aurait sans doute pas imaginée au début de son parcours.



« Je n’aurais jamais imaginé que le sport me donnerait une identité », confie-t-elle. De jeune fille sans existence administrative à championne olympique, son histoire dépasse désormais le cadre sportif.